La parrocchia festeggia i 50 anni dell’Oratorio

Domenica 16 ottobre una grande festa organizzata dalla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso segna l’avvio in città dei festeggiamenti per i 50 anni dell’Oratorio del Sacro Cuore. La giornata sarà l’occasione di ritrovo per l’avvio dell’anno pastorale 2022-2023 e per festeggiare il neo diacono domese Luigi Donati.

Alle 11 è prevista la messa di inizio anno catechistico e pastorale in Collegiata, con il mandato ai catechisti e agli animatori, la consegna del catechismo ai bambini di seconda elementare e l’inizio delle celebrazioni per il 50esimo dell’oratorio. Alle 12.30 è in programma il pranzo.

La parrocchia in vista dei festeggiamenti che entreranno nel vivo il prossimo anno si appella ai domesi e li invita a portare o inviare all’oratorio foto o video dei loro anni passati in oratorio.