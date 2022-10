A fine mese il taglio del nastro della nuova area al Piaggio

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale dell’area antistante la chiesa del Piaggio a Villadossola.

L’amministrazione comunale avrebbe previsto il ‘taglio del nastro’ per domenica 30 ottobre, giornata che vedrà la collaborazione del gruppo Villarte.

Il recupero dell’area davanti alla chiesa era nel programma di questa amministrazione comunale che lo ha così concluso.

Un’area sistemata e meno selvaggia, con un progetto che permette la riscoperta delle mura che prima erano invisibili, sottoterra, chiuse dalla vecchia strada. Ora c’è un ampio parcheggio, un’area verde e le mura della chiesa che possono godere di migliori visibilità, il che valorizza di più la chiesa.

Un passo in avanti verso il recupero dell’intera area Ceretti, rimasta abbandonata da decenni, sin da quando è stato abbattuta la vecchia fabbrica.

Resta ancora molto da fare però. Perché attorno all’area rimessa a lucido c’è una vera, incolta foresta. Erba e piante alte che isolano la chiesa dal resto della città e che soprattutto penalizzano il centro di Villadossola. Sarebbe auspicabile che i privati, proprietari dell’area abbandonata, venissero richiamati e tenere in ordine questa fetta di territorio che è invece una foresta in pieno centro. Un richiamo doveroso dopo che si sono spesi soldi per recuperare l’antica chiesa.