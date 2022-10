Il dottor Audo ai microfoni della tv locale: "Al territorio serve un ospedale forte e unico"

Poche ore prima dell'inizio di una raccolta firme a favore dell'investimento milionario (100 milioni) per ristrutturare l'ospedale San Biagio, raccolta organizzata dalla Lega Salvini Vco, il dottor Andrea Audo ha apertamente detto che al Vco serve un ospedale, nuovo, unico e moderno. Insomma, uno dei professionisti nel campo della medicina maggiormente apprezzati del territorio, ha rilasciato delle dichiarazioni a Vcoazzurra Tv che lasciano poco spazio ad interpretazioni: “E' comodo avere l'ospedale sotto casa. Ma non serve questo ai pazienti” ha detto ai microfoni della cronista della tv locale a margine della serata domese nella quale ha ricevuto l'investitura di socio onorario del Lions club cittadino. "Non ho dubbi serve una struttura nuova, unica che possa dare risposte sanitarie e attirare medici sul territorio. E' l'ospedale che deve andare dal paziente. Bisogna abbandonare i campanilismi" ha sottolineato il cardiochirurgo.

Un'opinione di chi la sanità la vive quotidianamente in prima linea, un'opinione rilanciata da più parti nei mesi scorsi, dall'Ordine dei medici del Vco così come da diversi primari che hanno vissuto da vicino le mancanze dell'ospedale 'plurisede'.

A settembre la Regione avrebbe dovuto dare una risposta definitiva al territorio, ma la raccolta firme voluta e promossa dalla Lega, che in Regione governa (e che non va dimenticato, negli ultimi anni ha lanciato proclami e annunci finiti sempre in un nulla di fatto) lascia pensare che ancora non ci sia una risposta per il Vco, che da anni aspetta di avere una sanità non tanto d'eccellenza che richiami medici e specialisti, quanto di qualità sia per i pazienti, ma anche per medici, infermieri e operatori socio sanitari che quotidianamente cercano di tenere a galla la nave....