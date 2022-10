Il Vco protagonista alla fiera del turismo di Rimini. FOTO e VIDEO

Anche il Vco protagonista al Ttg di Rimini. Alla manifestazione italiana di riferimento per il settore turistico, che si è svolta dal 12 a l 14 ottobre, c'era anche Fabio Pongiglione, di Ossola e Laghi Tour Operator. Il brand turistico ha l'obiettivo di attrarre i visitatori italiani e stranieri nelle nostre zone, per far scoprire loro le bellezze e le peculiarità del Vco.

“Abbiamo voluto essere presenti alla vetrina turistica più importante d'Italia per la prima volta come Ossola e Laghi ma siamo attivi da oltre 20 anni, con sede a Santa Maria Maggiore -sottolinea Pongiglione-. Le persone che vengono a trovarci allo stand, piacevolmente colpiti dalle nostre proposte chiedono principalmente di conoscere meglio il territorio, a volte non sanno neanche dove sia collocato geograficamente. C'è tanto da fare ma questo ci permette di presentare al meglio le potenzialità che l'Ossola e il Vco possono offrire. In generale -conclude- ci siamo rivolti principalmente ai turisti italiani, ma il Ttg è sicuramente la vetrina adatta per coinvolgere i tour operator stranieri, europei ed internazionali”.