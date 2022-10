Aperte le candidature per le Consulte dei quartieri di Domo

“Confidiamo che le Consulte di Frazione e di Quartiere, che nasceranno sotto l’egida della nuova regolamentazione approvata lo scorso 20 luglio dal Consiglio Comunale, riescano a costituirsi nel segno della partecipazione” così il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, nel comunicare che a partire dal 10 ottobre e sino al 9 novembre prossimo sarà possibile candidarsi per le elezioni delle Consulte di Frazione e di Quartiere.

La Consulte di Frazione e di Quartiere istituite dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 settembre scorso sono cinque:

Vagna (Borgate Baceno, Zoncalina, Campei, Premone, Motto, Croppo, Asparedo, Maggianigo, Sala, Prata, Andosso, Vallesone; Alpe Lusentino; Borgata Ronchetto, Borgata Castanedo)

Mocogna, Cisore, Monteossolano (Mocogna, Fraccia, Castelluccio, Cisore, Barro, Monticchio, Monteossolano)

Calice (Regione Boschetto, Borgata Casa delle Rane, Siberia, Borgata Gabi Valle, Corte, Quartero, Anzuno, Campoccio Dentro, Campoccio Fuori, Rogoledo, Case Lazzaro, San Quirico; Borgata Torre Erba, Prebletto, Vauza, Case Piola, Torre Mattarella, Motto Mattarella, Sacro Monte Calvario, Crosiggia, Trontana, Cruppi)

Badulerio (Via al Toce, Via Piave, Via Masserenti, Via Mizzoccola, via Pinauda, via Primo Maggio, Via Ferrer, Via Bologna, Via Girola, Via Gozzano, Via al Bersaglio, Via Zara, Regione alle Nosere)

Cappuccina (Via Nino, Via Al Bogna, Via Italia, Via Pizzo Crogna, Vicolo Lombardia, Via Roma, Via Labriola, Via Palermo, Via Zanola, Via Como, Via Alpe Veglia, Via Napoli, Via Alpe Devero, Via Manzoni, Via Ravenna, Via Bonfantini, Via Roberti, Via Ravasenga, Via Cavalli, Via Contini, Via Menotti, Via Rebora, Via Parnisari, Via Cappuccina, Via Leonardo Da Vinci, Via Cairoli, Via Trento, Via Terracini, Via Madonna di Re, Via Ciolina, Via San Francesco (da incrocio con via Cairoli sino a incrocio con via Sant’Antonio), Via Sant’Antonio (lato destro ascendente-numeri pari), Via Fornara)

Le candidature devono essere presentate esclusivamente mediante l’apposito modulo che è disponibile presso la Segreteria Generale del Comune di Domodossola, l’Ufficio Protocollo del Comune di Domodossola e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Domodossola oppure è scaricabile dal sito www.comune.domodossola.vb.it.

Le candidature devono pervenire entro il 9 novembre 2022 tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Domodossola (aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00) oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it.

Possono presentare la propria candidatura a componente della Consulta i cittadini residenti nella frazione o nel quartiere, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Domodossola, che non ricoprano cariche politiche e che non ricadano in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Le modalità di funzionamento delle Consulte di Frazione e di Quartiere sono riportate nello specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 20 luglio 2022.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale del Comune di Domodossola (tel. 0324 492307/492212).