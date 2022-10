A Trontano la panchina gigante dedicata agli innamorati

Anche Trontano ha la sua panchina gigante, ma non si tratta delle consuete panchine fuori scala che vengono installate ormai in diverse parti. È una panchina gigante dell'amore, “The bench of love”, ideata e creata dal consigliere comunale Sergio Marchetti, con la collaborazione del Comune e dipinta da Giancarlo Rinaldo.

La panchina è situata in località Cimui, in un punto panoramico dove si può ammirare tutta l'Ossola. È costruita per abbinare a quelle che sono le peculiarità di una panchina gigante all'usanza che alcuni innamorati hanno per esternare i propri sentimenti appendendo un lucchetto in luoghi particolari e romantici. “Ho pensato di far dipingere sulla panchina un tramonto sul mare -spiega Sergio Marchetti - quasi a creare un ponte tra l'immagine romantica del tramonto al mare e il panorama delle nostre montagne. Ammirare quindi un tramonto sui monti, seduti su un tramonto sul mare. Per poi prima di riprendere il cammino se lo desiderano agganciare il lucchetto dell'amore”.

La panchina, alta due metri ed è lunga 3 metri, è vicino ai vigneti in uno dei posti più panoramici di Trontano e vicino ad un cascinale che ha un pregevole affresco. E' realizzata in ferro e legno e dipinta con colori ad acqua sui quali è stato applicato un fissativo per resistere alle intemperie.

Il materiale per realizzare la panchina è stato fornito dal Comune.

Oggi, domenica 16 ottobre, alle 11 l'inaugurazione, alla presenza del sindaco Renzo Viscardi e dell'ideatore. La speranza di Marchetti è che l'installazione contribuisca a valorizzare il turismo e il territorio, favorisca le escursioni e la conoscenza delle eccellenze di Trontano, tra queste il Prunent. “Ho preso ispirazione per la panchina dopo una gita nelle Langhe – dice Marchetti - dove ormai sono diventate un simbolo della zona vitivinicola e sono disseminate tra una collina e l'altra”.