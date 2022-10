Un altro inverno con nevicate sotto la media?

Quanta neve cadrà a novembre? Se lo chiede Luca Sergio di Meteo Live Vco, ricordando che "le nevicate di novembre preparano il fondo". Non che si possa già stabilire quanto nevicherà, ma il sito meteo rimarca "come potrebbe essere un altro inverno con nevicate al di sotto della media, in special modo sulle Alpi. Ma in aiuto potrebbe arrivare proprio il mese di novembre".

"Le previsioni per il mese – scrive – prevedono un ritorno delle grandi piogge sull’Europa centrale, in special modo sul Nord Ovest italiano. Questo vorrebbe dire neve abbondante sulle Alpi prima dell’inverno. Ma questa previsione non ribalta quella sull’intero inverno. Per avere un inverno con nevicate nella media dovrebbero cadere più o meno 8 metri a circa 2 mila metri di altitudine".

Tradotto: un novembre molto nevoso e un inverno scarsamente nevoso.