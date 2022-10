Asl, nuove modalità di erogazione dei presidi per l’assorbenza

Asl Vco segnala che dal mese di ottobre 2022 la Regione Piemonte ha disposto la modifica delle modalità di erogazione dei presidi per l’assorbenza.

Per l’attivazione di una nuova fornitura o in presenza di una nuova prescrizione, occorre far pervenire il piano terapeutico all’Ufficio Integrativa Protesica dell’ASL VCO per la necessaria autorizzazione, con una delle seguenti modalità:

tramite il Medico di Medicina Generale

tramite mail all’indirizzo : integrativa.om@aslvco.it per il Cusio integrativa.do@aslvco.it per l’Ossola

integrativa.vb@aslvco.it per il Verbano





Se impossibiliti ad utilizzare una delle due modalità, è necessario fissare un appuntamento allo sportello dell’Ufficio Integrativa Protesica del Distretto contattando i numeri: 0323-868396 per la zona del Cusio, 0324-491644 per la zona dell’Ossola, 0323-541455 per la zona del Verbano.

Per il rinnovo di una fornitura già attiva, l’assistito - o persona delegata / di fiducia – può rivolgersi ad un punto di erogazione territoriale (farmacia, parafarmacia o negozio autorizzato) munito di tessera sanitaria dell’utente titolare della fornitura.

La fornitura è trimestrale, pertanto è necessario da parte dell’assistito - o persona delegata / di fiducia - rinnovare la richiesta ogni tre mesi presso un punto autorizzato, potendo ogni volta modificare il punto di erogazione e la modalità di consegna.

N.B. Se non espressamente rinnovata la richiesta, da parte dell’assistito o persona delegata / di fiducia, la fornitura non sarà attivata.

Esclusivamente per informazioni e/o problematiche relative alle modalità di erogazione è possibile contattare dalle ore 08:30 alle ore 12:30 il numero 0323-541781 con le seguenti modalità:

Lunedì per il territorio del Verbano

Mercoledì per il territorio del Cusio

Venerdì per il territorio dell’Ossola

La consegna dei prodotti per l’assorbenza avverrà al domicilio indicato dall’assistito o presso i punti di erogazione (farmacie, parafarmacie o negozi autorizzati).

Per informazioni rispetto alle consegne (ritardi, errori di consegna, ecc.) è possibile contattare:

• numero verde: 800 538 999, attivo H24;

• numero fisso: 011-0240506, che sarà anche quello da cui gli utenti saranno contattati per concordare le consegne, attivo in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, 8-13 e 14 -17.30;

• mail: info@safpiemonte.it