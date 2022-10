Esordio con vittoria da brivido per la Cestistica

Vittoria con il brivido. La Cestistica riemerge dagli Inferi e piazza un parziale di 12-0 negli ultimi due, folli minuti di gioco e sbanca Galliate 48-46 in una partita in cui le due squadre, come dice benissimo il punteggio, non hanno mai fatto canestro.

Esordio dunque con vittoria per i granata in serie D, su un campo tradizionalmente ostico. "Il classico cuore ossolano ha fatto la differenza: nelle difficoltà, estreme, in cui eravamo -analizza coach Massimo Marchi- abbiamo saputo tirare fuori quel qualcosa in più che ci ha fatto vincere la partita. Non è un successo banale: eravamo sotto di 10, eravamo rimaneggiati, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa questi due punti. La serie D quest'anno ha una formula che non ti lascia spazio a grandi margini di errore: ai play-off vanno le prime due dei tre gironi e due delle migliori terze. Bene cosi, sono davvero molto soddisfatto ed orgoglioso della squadra” la conclusione di Marchi.