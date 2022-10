Ferroni: "Inqualificabile l'assenza della minoranza in consiglio sulla questione cava"

La minoranza consigliare di Crevoladossola non si è presentata alla seduta del Consiglio Comunale dove si sarebbe dovuto discutere della questione della cava.

Il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni interviene sulla vicenda definendo "inqualificabile il comportamento della minoranza che, per evitare di prendere posizione su un tema comunque delicato come quello della cava di Crevola, ha deciso di non partecipare alla seduta del consiglio comunale".

"Amministrare una comunità non è un compito facile anche perché richiede scelte non facili, a volte le decisioni che siamo chiamati a compiere nell’interesse collettivo possono creare dissenso e contestazione in alcuni cittadini, ma questo attiene alle regole del gioco e va accettato di buon grado. Essere eletti in un consiglio comunale significa dunque accettare di farsi carico di rappresentare la comunità tutta, con onore e disciplina.

Per questi motivi, ritengo inqualificabile il comportamento della minoranza che, per evitare di prendere posizione su un tema comunque delicato come quello della cava di Crevola, ha deciso di non partecipare alla seduta del consiglio comunale. Dico questo perché non voglio nemmeno prendere in considerazione la scusa del consigliere Iaria secondo cui tutti i consiglieri di opposizione (Iaria, Orio; Bravi e Maesano) avrebbero sbagliato a leggere la data della convocazione, è la classica toppa peggiore del buco.

La minoranza ha così rinunciato a rappresentare le istanze dei loro elettori e questo è gravissimo e in un contesto normale avrebbe delle ovvie conseguenze, che sono le dimissioni, perché se non sei in grado di rappresentare la tua comunità di riferimento devi dare spazio ad altri.

Per quanto mi riguarda voglio ringraziare i consiglieri della maggioranza che ancora una volta non hanno avuto nessun dubbio sul loro ruolo e con la consueta trasparenza hanno assunto una posizione che credo sia importante e complessivamente utile per tutta la comunità, anche per quella che ha legittimamente deciso di dare la sua fiducia all’altra compagine, fiducia credo ora profondamente ferita. Dal canto nostro continueremo a rappresentare tutta la cittadinanza con lealtà e schiettezza come abbiamo sempre fatto".