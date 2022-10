Alla scoperta dei terrazzamenti del Gasc e di Ungiasca

Un itinerario nei dintorni di Cossogno chiuderà il ciclo di gite guidate gratuite proposte dal Parco Nazionale Val Grande nell’ambito di Interraced, il progetto di cooperazione, Interreg V-A Italia-Svizzera, focalizzato sul paesaggio terrazzato, tipico del territorio. Un nuovo percorso, in un contesto paesaggistico testimone e custode delle sinergie fra uomo e montagna, che hanno plasmato per secoli i territori alpini e lo stile di vita stesso delle sue comunità.

Partendo da Cossogno e percorrendo questo itinerario si incontreranno estesi terrazzamenti ancora in buono stato di conservazione. Il paesaggio terrazzato è percepibile sia lungo il tratto che giunge alla cappella del Gasc (Gaggio), sia nei versanti verso Ungiasca. I boschi "del Gaggio", che danno nome all'omonima cappella, ci raccontano delle passate tradizioni di mantenimento del bosco come bene comunitario: il termine gaggio si riferisce infatti al bosco protetto e, nel caso di Cossogno, coltivato a castagno. La gita, in compagnia delle Guide del Parco sarà ancora una volta una bella occasione di convivialità e un’opportunità di scoperta della storia dei nostri territori.

Ecco qualche informazione tecnica riguardo la gita:



- ritrovo a Cossogno domenica 23 ottobre alle ore 10,00 presso Piazza Vittorio Emanuele II (Piazzale del Municipio) - pranzo al sacco a cura dei partecipanti - rientro previsto ore 16

- percorso ad anello di 5,4 km per circa 4 ore di cammino escluse le soste - difficoltà di grado T-E,

dislivello + 198 m. e quota massima raggiunta di 590 m. slm.





Si consigliano calzature da trekking, zaino, giacca impermeabile, cappello e occhiali da sole, borraccia.

La partecipazione all'escursione è gratuita ma è necessaria la prenotazione con almeno 4 giorni di anticipo direttamente dal sito web www.parcovalgrande.it nella sezione il parco propone/escursioni guidate.