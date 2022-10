Cosasca, la Società Cooperativa si avvia verso lo scioglimento

Giovanni Rondoni è il nuovo presidente della Società Cooperativa di Cosasca. La nomina è avvenuta nell'ultima assemblea del consiglio di amministrazione dopo le dimissioni, per sopraggiunti impegni personali, di Patrizia Malgeri.

La cooperativa di consumo e produzione fra gli abitanti ha svolto per tanti anni un servizio particolarmente utile per la comunità essendo l'unico negozio di alimentari presente a Cosasca. Poi con l'arrivo dei supermercati, nonostante la buona volontà di gestori, anche giovani e pieni di entusiasmo, il negozio non è riuscito a sopravvivere.

“È necessario arrivare ad una definizione dell'immobile che da tre anni è inutilizzato – spiega Giovanni Rondoni - dopo che gli ultimi gestori hanno lasciato il negozio di alimentari”.

I soci, nonostante numerose ricerche, non sono riusciti a trovare nuovi gestori e ora l'immobile è ormai inagibile e allo stato attuale non può essere affittato: servono ingenti lavori di manutenzione che i soci non se la sentono di sostenere. Per questo l'unica strada a malincuore ormai dovrebbe essere rappresentata dallo scioglimento della società cooperativa con la messa in liquidazione; un passaggio che accompagnerà il neo presidente Giovanni Rondoni.

Il paese perde un pezzo della sua storia. Nei ricordi dei più anziani l'immagine di donne del paese che al mattino erano già fuori dalla porta prima dell'apertura della Cooperativa o ancora gli operai che a metà mattina andavano a farsi preparare il panino e delle persone del paese che, in occasione delle feste natalizie, andavano con carriole e carrettini a ritirare “Le buone feste” , ovvero buoni acquisto che venivano elargiti in base agli acquisti effettuati durante l'anno. Gli alimentari acquistati non venivano pagati di volta in volta, ma segnati su un libretto azzurro e il cliente provvedeva al pagamento poi una volta al mese.