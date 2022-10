Premosello, la minoranza organizza un incontro pubblico con i cittadini

La minoranza di Premosello Chiovenda organizza una serata pubblica per incontrare i residenti. L'iniziativa si svolgerà il 28 ottobre alle ore 20.30 alla sala polivalente (sala consiliare) Don G. Stoppini.

“Sarà un momento di incontro e confronto con la cittadinanza durante il quale si metteranno al centro le problematiche concrete e le iniziative del gruppo di minoranza nel primo anno di consiliatura. Vi aspettiamo per incontrarvi personalmente e condividere con tutti voi un momento di approfondimento sui temi concreti del nostro Comune.Vogliamo guardare, nuovamente, ad un futuro di progresso per la nostra comunità e per questo abbiamo bisogno anche di voi” spiega il capogruppo della lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago Andrea Monti.