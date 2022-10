Trontano, inaugurata la panchina gigante degli innamorati

È stata inaugurata domenica 16 ottobre a Trontano, in località Cimui, alla presenza del sindaco Renzo Viscardi e dell'assessore Adriano Viscardi, la panchina gigante degli innamorati, realizzata da Sergio Marchetti con la collaborazione del Comune e dipinta da Giancarlo Rinaldo.

È stata costruita per abbinare a quelle che sono le peculiarità di una panchina gigante l'usanza che alcuni innamorati hanno per esternare i propri sentimenti appendendo un lucchetto in luoghi particolari e romantici. “ In questo periodo drammatico che stiamo vivendo – spiega Marchetti – vuole essere anche l'occasione per lanciare un richiamo per un mondo migliore con più amore e meno odio”.

L'installazione intende contribuire a valorizzare il turismo e il territorio e favorire le escursioni e la conoscenza delle eccellenze di Trontano tra queste il Prunent. Alla cerimonia inaugurale era presente un nutrito gruppo di cittadini. Ora l'ideatore tramite i social intende far conoscere questa realizzazione. L'inaugurazione è stata accompagnata da un aperitivo a Km zero offerto da produttori di vino, formaggi e salumi di Trontano.

“Ringrazio chi l'ha ideata e costruita - ha detto il sindaco Renzo Viscardi - . È un ulteriore passo per la promozione turistica del paese”.