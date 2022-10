“Sanità ospedaliera in mano ai gettonisti, ma c’è chi ancora vuole il doppio ospedale e raccoglie firme”

“I nostri Ospedali in mano a cooperative e gettonisti a volte discutibili. Professionisti che se ne vanno e scappano nel privato o in ospedali moderni ed efficienti (la lista è lunga e in continua evoluzione). Interi reparti una volta fiore all’occhiello della nostra sanità ormai spariti nel nulla. Concorsi su concorsi che vanno deserti in quanto a nessuno interessa venire a lavorare nei nostri ospedali vecchi, logori e distanti fra loro.

Eppure c’è ancora qualcuno che addirittura raccoglie firme promettendo la sopravvivenza di due ospedali, due DEA e due di tutto,a fronte di una fantomatica ristrutturazione di cui non si sa né la tempistica, né la tipologia. Mi chiedo ma ci sono o ci fanno?

La gente che firma attratta dalla promessa dell’ospedale sotto casa sa a cosa va incontro e alle conseguenze di questa scelta? Non bastano nemmeno le recenti affermazioni di un noto cardiochirurgo Ossolano a farli riflettere! Continuo a non capire”.

Così Davide Bonacci, medico ortopedico e portavoce dell'associazione Insieme per un Dono, in un post affidato ai social.