Anche a Borgomezzavalle l'acqua non è potabile

Non solo Villadososla ma anche Borgomezzavalle ha problemi con l’acqua. Il sindaco, Stefano Bellotti, ha firmato ieri una ordinanza con la quale invita a non utilizzare l’acqua potabile per il consumo alimentare se non dopo averla fatta bollire. L’ordinanza, firmata mercoledì 13 ottobre, è la conseguenza di una nota trasmessa dall’Azienda sanitaria locale lo stesso giorno a seguito dei prelievi fatti lunedì 17 ottobre a Seppiana e Viganella.

Il problema, visto che anche parte dell’acquedotto di Villadossola pesca acqua in valle Antrona, potrebbe quindi anche essere comune per i due centri ossolani, anche se questo non è dato saperlo con certezza visto che Asl non lo rende noto.

Il sindaco, Stefano Bellotti, però ricorda che ''Borgomezzavalle ha altre fonti oltre a Pra Bernardo- Madonna (dove attinge anche Villadossola ndr). L'acquedotto nostro ha altre fonti e reti e dunque non dipende solo da quelle sorgenti''.

Ma Bellotti è comunque preoccupato: ha manifestato le sue perplessità ad Acqua Novara Vco. ‘’Già a marzo - spiega - avevo segnalato perdite di acqua nell’acquedotto. Poi ad agosto ero stato costretto a fare una ordinanza per far bollire l’acqua. Ora a distanza di pochi mesi il problema si ripresenta. Ho chiesto ad Acqua Novara Vco di trovare una soluzione definitiva a questi spiacevoli inconvenienti’’.