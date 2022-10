Trasferta in valle Anzasca per la Cinefoto di Domodossola. Sabato 22 ottobre, alle 20.30 saranno proiettate a Bannio le migliori fotografie scattate dai soci durante i festeggiamenti per i 400 anni della Milizia Tradizionale. La serata si svolgerà all'ex Sede della Comunità Montana a Pontegrande.