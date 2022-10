Serie D, stasera debutto casalingo per la Cestistica

Secondo turno di campionato nella serie D di basket. Questa sera alle 21 debutto casalingo per la Cestistica, che al PalaRaccagni affronta la neopromossa Oleggio.

Dopo il blitz di Galliate, frutto di un clamoroso 12-0 di parziale negli ultimi centoventi secondi, i granata vanno a caccia di conferme. "Abbiamo ancora qualche problema fisico, ma i giovani scalpitano dalla voglia di dare il loro contributo: non ci sarà anche Maestrone per il viaggio di nozze, ma contiamo con l'appoggio del pubblico -le parole del presidente Nicola Guerra- di bissare il successo dell'esordio. Nell'intervallo ci sarà anche la presentazione del minibasket con il progetto con la Fulgor e per questo mi aspetto una bella affluenza” conclude Guerra.

La Paracchini Expo Foma Fhl invece gioca ancora in trasferta: dopo aver iniziato alla grande con la vittoria a Borgoticino, Omegna sarà di scena su un altro campo ostico come quello di Paruzzaro. "Sapevamo di aver un avvio tosto: la prima è andata bene e ora speriamo di replicare” sottolinea coach Lodetti.