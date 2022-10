Opere pubbliche: al Vco 3,4 milioni dalla Regione

Prosegue il Piano regionale di rilancio del territorio con oltre 34 i milioni di euro che la Regione Piemonte ha deciso di destinare ai Comuni con meno di 35.000 abitanti.

“Si tratta -così Palazzo Lascaris- di interventi che vanno dalla riqualificazione urbana dei centri storici e degli immobili di pregio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, del territorio a rischio idrogeologico, delle strade, dei ponti, dei viadotti, dei luoghi dedicati al volontariato e ai servizi socio sanitari. Ed ancora: progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica ed utilizzo delle fonti rinnovabili, bonifiche ambientali dei siti inquinati. Un nuovo ed ambizioso piano di investimenti che vede anche i piccoli Comuni centrali nelle politiche della Regione”.

Sono 94 gli interventi finanziati su tutto il territorio con la prima tranche di risorse. Nel Verbano Cusio Ossola stanziati 3,4 milioni per 8 interventi. Nello specifico riguarderanno a Gurro la riqualificazione e messa in sicurezza di Via Ai Monti (151.110euro); a Loreglia la riqualificazione del parco giochi e del primo lotto della sala polifunzionale (360.000 euro); anche a Massiola vanno 360mila euro per la messa in sicurezza delle strade cittadine ; a Oggebbio sarà riqualificata l'area a lago "La Rotonda" (491.777,55); a Verbania 405.000 euro per la ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola elementare Tozzi di Suna. In Ossola arriveranno 491.777,55 euro per Domodossola da investire nella adeguamento sismico ed efficientamento energetico della materna elementare di Calice Quartero; per Montescheno 180mila euro per la sostituzione della caldaia a cippato e a metano della scuola elementare; infine a Borgomezzavalle saranno destinati 491.777,55 euro per la messa in sicurezza di strade e ponti che attraversano il torrente Ovesca in località Ruginenta.

Per quanto riguarda le altre Province piemontesi le risorse sono così distribuite: Novara 3,6 milioni per 11 interventi; Alessandria, 4,1 milioni per 14 interventi; Asti: 3,5 milioni per 9 interventi ; Biella 3,1 milioni per 10 interventi; Cuneo 5,8 milioni per 16 interventi; Torino 7,5 milioni per 16 interventi ; Vercelli 3,2 milioni per 10 interventi.

"In questi anni abbiamo contraddistinto il nostro operato per il forte legame col territorio. Queste risorse si aggiungono a quelle con cui dal 2020 abbiamo finanziato più di 600 comuni – commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore regionale alle Opere Pubbliche Marco Gabusi - Daremo la possibilità ai piccoli e medi Comuni di realizzare opere di carattere strategico locale e regionale. Ma questo è solo l’inizio di una pianificazione che si svilupperà con ulteriori risorse anche nel 2023 e nel 2024, risorse che ci permetteranno di continuare a scorrere la graduatoria dei piccoli Comuni che hanno partecipato a questo bando".

"L'intenzione – prosegue l'assessore Gabusi - è di continuare a immettere importanti risorse nel sistema Piemonte, rispondendo alle esigenze dei territori con provvedimenti efficaci ed utili per la vita dei nostri concittadini”.

(In allegato, elenco degli interventi suddivisi per provincia)