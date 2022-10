Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area depressionaria sull'Atlantico interessa l'Europa occidentale e convoglia intensi flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte, determinando stamane piogge sparse, più consistenti su zone alpine e settore settentrionale. “La temporanea rimonta anticiclonica dal Mediterraneo favorirà – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un'attenuazione dei fenomeni tra sabato pomeriggio e domenica mattina, a cui seguirà un nuovo peggioramento del tempo causato dal transito di una nuova onda depressionaria”

SABATO 22 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso con progressive e parziali schiarite dalla mattinata. Precipitazioni: al mattino deboli residue sui settori montani e pedemontani e sulle pianure orientali, con valori moderati su alto Piemonte e Appennino. Zero termico: stazionario sui 3300 m a nord e in lieve calo sui 3700 m a sud. Venti: moderati da ovest tra Alpi Pennine e Alpi Cozie e forti da sudovest tra Alpi Marittime e Liguri; moderati da sud sull'Appennino con rinforzi al mattino. Deboli variabili in pianura, con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con ampie schiarite sulle Alpi. Precipitazioni: deboli sparse, in intensificazione nel pomeriggio sul settore settentrionale. Zero termico: sostanzialmente stazionario tra i 3400 e i 3600 m. Venti: forti sudoccidentali sulle Alpi e moderati o localmente forti meridionali sull'Appennino; deboli prevalentemente orientali in pianura