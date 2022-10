Monitor interattivi per le scuole Kennedy e le primarie di Trontano

Nuovi monitor alle scuole primarie che fanno parte del secondo circolo didattico di Domodossola. I monitor Interattivi rappresentano la naturale evoluzione touch screen delle lavagne interattive multimediali lim. Con l'inizio dell'anno scolastico sono entrati in funzione alla scuola Kennedy ben 19 monitor interattivi. Altri 3 sono stati sistemati alle scuole primarie di Trontano.

A riferirlo è la dirigente didattica del secondo circolo di Domodossola Nicoletta Montecchi. Le lavagne interattive multimediali erano ancora funzionanti e non sono state eliminate. “La sostituzione con i monitor - spiega la dirigente scolastica - ha permesso di dotare di lavagne interattive ciascuna sezione delle scuole dell'infanzia di Domodossola, Trontano e Cosasca”.

Il costo del materiale tecnologico è di qualche decina di migliaia di euro. I fondi sono arrivati grazie alla partecipazione a un “Pon”, il programma operativo nazionale del Ministero dell'istruzione, per la dotazione delle scuole Kennedy e a fondi del Comune di Trontano per scuole di Trontano.

Il rinnovamento tecnologico va di pari passo con gli investimenti della scuola negli arredi tradizionali. Ai primi di novembre arriveranno sei tavoli per un'aula all'aperto alle Kennedy, che sarà allestita a lato del campo sportivo. Uno di questi tavoli sarà accessibile anche per bambini con difficoltà motorie e in sedia a rotelle.

Alla scuola dell'infanzia Fernandez invece verrà installata una tensostruttura per riparare l'area esterna dal sole e dal vento e permettere quindi lo svolgimento di maggior attività all'aperto.