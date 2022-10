Pallium, procede il progetto per favorire l'accesso alle cure palliative domiciliari

Una giornata di condivisione per il gruppo di lavoro impegnato nel progetto Interreg italo-svizzero Pallium. L'obiettivo è quello di favorire l’accesso all'assistenza e alle cure palliative domiciliari al maggior numero possibile di pazienti terminali, in particolare nelle zone periferiche.

Pallium è promosso da una rete di enti del Vco (con il supporto di Fondazione Comunitaria), Cremit e Hôpital du Valais. Il 19 ottobre una rappresentanza dei partner italiani ha raggiunto Sion e Martigny per visitare le strutture dedicate alle cure palliative; per conoscere alcuni dei progetti culturali e formativi attivati in terra elvetica e per confrontarsi sui prossimi step di progetto.

L'iniziata era stata presentata allo Spazio Sant'Anna di Verbania l'aprile scorso e si rivolge ad un bacino d’utenza che coinvolge 8 province italiane di confine, tre Regioni (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta) e territori svizzeri accomunati dalla collocazione geografica periferica e che hanno necessità d’essere raggiunti da certi servizi perché lontani dalle grandi strutture.





(Foto social)