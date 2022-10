Claudio Delli Carri confermato segretario del Piemonte del Nursing Up

Venerdì 21 ottobre, anche in Piemonte, si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organismi statutari decentrati del Nursing Up, il sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, che da anni è punto di riferimento della categoria, con centinaia di iscritti presenti in tutte le realtà sanitarie della nostra regione.

L’attuale segretario Claudio Delli Carri è stato confermato Segretario Regionale per il Piemonte del Nursing Up.

Nella stessa giornata, sono stati rinnovati alcuni dei segretari provinciali: coordinatore provinciale per Torino è stato confermato Giuseppe Roberto Aleo, Coordinatore Provinciale di Novara neoeletta è stata Milena Germano, Coordinatore Provinciale di Cuneo neoeletto è stato Giovanni Mariano.

Il segretario Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, orgoglioso della conferma alla guida del sindacato, subito dopo l’elezione ha detto: “Sono orgoglioso e davvero emozionato di avere ricevuto il rinnovo della fiducia, dopo tanti anni di passione e battaglie affrontate e vinte per la nostra professione. Ringrazio di cuore tutti cloro che hanno, ancora una volta, dimostrato di credere nel nostro lavoro e nei progetti che verranno, dopo le tante fatiche e le tante sfide che abbiamo affrontato insieme in questi anni.

Sono convinto che la grande forza del nostro sindacato sia stata da sempre la squadra, i tanti colleghi che si sono messi a disposizione con tutte le loro forze e le competenze, con la loro esperienza e capacità, per aitare gli altri colleghi e per portare a casa risultati importanti per tutti. È grazie a questa grande forza che da 25 anni il nostro Nursing Up cresce e si migliora, al fianco della nostra professione”.

“L’incarico che ho ricevuto – prosegue Delli Carri – è per me un nuovo punto di partenza verso i nuovi obbiettivi che ci prefiggiamo, per il rilancio del nostro sindacato che avrà come basi la competenza che abbiamo raggiunto, la trasparenza che da sempre ci contraddistingue e l’impegno quotidiano a tutela del lavoro e della nostra splendida professione.

La prima grande battaglia sarà sul contratto, che andrà innovato e messo in atto per superare quello vigente ormai vecchio. Un nuovo contratto a misura di professionista che apra le porte al nostro futuro. Poi, ci batteremo per una nuova stagione di assunzioni che porti la sanità del nostro territorio ad avere finalmente piante organiche adeguate alle moderne e impellenti necessità di cura delle persone. Soprattutto, diffonderemo i nostri valori che sono: il lavoro, la compattezza di squadra e la grande dedizione a rappresentare le necessità di tutte le professioni per le quali siamo oggi un punto di riferimento. Questo è il nostro nuovo futuro, che si basa saldo sulle radici che negli anni abbiamo piantato. Grazie davvero a tutti i nostri iscritti, ai dirigenti, ai collaboratori e a coloro che sanno di potersi affidare con fiducia al Nursing Up”.