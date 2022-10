Giornata amara in Promozione, sconfitte le due ossolane

Giornata amara per le ossolane di Promozione. Perdono Piedimulera e Juventus Domo, impegnate contro due corazzate del girone.

I gialloblù cadono (2-0) in casa del Trino, che va in gol nel primo tempo con Bernabino e raddoppia ad inizio ripresa con Vergnasco.

I granata cedono in casa alla forte Pro Novara. In vantaggio i granata con Ferrera, pari del Novara con un euro gol di Frascoia. La Juventus Domo torna avanti con Scibetta, ma il tempo si chiude sul 2 a 2 per il pari ospite di Bertani. Nella ripresa la rete di Scienza punisce una Juve Domo che avrebbe meritato di più.