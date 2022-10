Alla Soms il laboratorio "A partire da me"

Il 25 ottobre alle ore 19.30 presso lo Spazio Contemporaneo della Società Operaia in Via Teatro 1 - Domodossola, si terrà la presentazione del laboratorio "A partire da me", incentrato sul tema della relazione con se stessi e con il mondo, da un punto di vista somatico e sistemico.

“Sarà un viaggio esperienziale intorno all’indagine di cosa vuol dire per ognuno di noi prendersi cura di sé -spiegano gli organizatori-, quali difficoltà incontriamo e come vorremmo che avvenisse questo movimento. Nel laboratorio ci sarà spazio per osservare come il movimento in relazione a noi stessi coinvolge anche l’incontro con il mondo 'fuori' e la relazioni che costruiamo/abitiamo.

Sarà un viaggio incentrato sull’esplorazione più pratico che teorico; si utilizzeranno pratiche somatiche d’ascolto nel qui ed ora, meditazioni guidate, inquiry ed esercizi a 2 o 3 per allenare la capacità d’ascolto ed integrazione, costellazioni sistemiche familiari, brevi momenti di condivisione, pratiche corpore di consapevolezza e rilassamento, per rispondere alle molte domande che accompagnano il nostro vivere quotidiano: la relazione: che cosa incontro dentro di me quando rivolgo l’attenzione all’interno? Come mi prendo cura di me e cosa significa?

Cosa mi ostacola dal farlo come vorrei? Come mi piacerebbe avere cura delle relazioni che ho e dove incontro difficoltà? Quali risorse sono presenti nella mia vita?”L'insegnante Fabio Bisotti, è specializzato nella relazione d’aiuto ad approccio somatico, di Yoga, Meditazione e facilitatore di Playfight – La lotta che connette. Da alcuni anni si occupa di condurre incontri individuali e percorsi di gruppo accompagnando nella ricerca e nella scoperta di un proprio modo di ascoltarsi ed aver fiducia nel sentire che nasce dal corpo. Costo della serata Euro 25. Per info ed iscrizioni: Fabio Bisotti cell. 340 3907018 - fabiobisotti@gmail.com - WWW.FABIOBISOTTI.COM