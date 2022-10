Ieri Festa d'Autunno nel centro storico

Il tempo non è stato dei migliori ma il meteo sfavorevole non ha fermato la venticinquesima edizione della Festa d'Autunno dell'Associazione Oscella Felix, organizzata con il supporto del Comune di Domodossola.

Il Borgo della Cultura ha visto per il pranzo la tradizionale distribuzione di polenta con spezzatino, salamino, gorgonzola e poi dello Stinchett. In programma castagnata, passeggiate a cavallo per le vie del centro storico e la partecipazione musicale della Wilfolk Band di Montecrestese. Presenti diversi stand allestiti da agricoltori e hobbisti locali.