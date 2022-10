Appello degli artigiani piemontesi alla Meloni: fisco, energia e Pnrr

A lanciare l'appello è il convegno celebrato a Palazzo Reale in occasione dei 50 anni di Confartigianato Piemonte. Un evento si festa, ma in cui ad avere il sopravvento sono i timori per il futuro, nemmeno troppo lontano: sono infatti mille le aziende morte nell'ultimo anno. " La nostra indagine mostra un evidente clima depressivo - dice Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte - Molte imprese navigano a vista, strozzate dalle bollette, vero cappio al collo che spegne silenziosamente le loro prospettive di vita".

"Il fisco spaventa di più perché non c'è una fine, mentre per le bollette si spera che prima o poi ci sia una fine. Ma le imprese rischiano di chiudere anche a causa delle fideiussioni che i fornitori chiedono alle aziende particolarmente energivore. Si tratta di fideiussioni di quattro mensilità e magari chi deve pagare bollette da 50mila euro al mese e ne deve anticipare 200mila, dopo Covid e altri problemi. E i rinnovi dei contratti saranno sempre più capestro".

"Dal nuovo governo ci aspettiamo che non trovino più alibi. Hanno una maggioranza bulgara, adesso serve il coraggio di andare oltre lacci e lacciuoli e anche le imposizioni europee. La Germania ha dimostrato di farsi gli affari suoi, al momento del bisogno. Il ministero sul Made in Italy spero non sia solo un contenitore vuoto: attendiamo atti concreti, così come per la sovranità alimentare, se vuol dire sostenere il piccolo contadino e il piccolo artigiano locale, contro gli attacchi della globalizzazione a famiglia e impresa diffusa".