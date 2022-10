Un albero simbolo sulla collinetta dello sport

Un nuovo albero sulla Collina dello Sport di Villadossola per la Giornata mondiale dell'orgoglio kiwaniano. L'iniziativa è svolta sabato mattina sulla collinetta a lato della strada che da Villadossola porta a Beura. L’ha promosso la sezione di Domodossola del Kiwanis.

La presidente del club domese Angela Auciello con l'aiuto del sindaco di Villadossola Bruno Toscani ha piantato un acero rosso alla presenza dei piccoli alunni dell’Asilo Infantile Scuola Materna Villaggio Sisma, accompagnati da insegnati e genitori. Nutrita la presenza dei soci domesi, che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, soprattutto il past president Gianfranco Parlanti, che ha coinvolto per l’”One day” kiwaniano Franco Pallotta, presidente dell’asilo .

“La collina dello sport -ha sottolineato Toscani- è sempre più punto di ritrovo delle attività sportive e sarà un'area sempre più fruibile, in particolare da soggetti socialmente svantaggiati o diversamente abili”.

Auciello ha evidenziato “l’importanza della Giornata Mondiale del Kiwanis che il quarto sabato di ottobre di ogni anno coinvolge circa 600.000 soci. Un’opportunità per unire le comunità di tutto il mondo e per trascorrere insieme una giornata attiva. Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente, ha una notevole connotazione simbolica: l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la mission del Kiwanis, ed ha radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani”.

Per questo accanto all’acero sarà apposta la targa 'Kiwanis One day, One Tree, One Coin', a ricordo di questa iniziativa per sensibilizzare su quanto siano importanti cultura e attenzione per l’ambiente, secondo l'idea unificante scelta dal Governatore del Distretto Italia-San Marino, Salvatore Chianello.





Alla cerimonia è intervenuto Alberto Virgili, consigliere comunale di Domodossola e socio cerimoniere del club. Presenti alla giornata anche il vice presidente Federico Spinozzi e i soci Marcello Bologna, Paolo Guastini, Silvia Parlanti, Sandro Trocchi, Laura Zoni e Giovanni Zoppetti. L’One Day club Kiwanis di Domodossola si è concluso con un aperitivo offerto dalla presidente Auciello.