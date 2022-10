Covid, quinta dose per anziani e over 60: al via da mercoledì le preadesioni

Prosegue la somministrazione dei vaccini contro il Covid: dopo gli immunodepressi, in linea con le indicazioni nazionali, la prossima settimana inizierà in Piemonte la somministrazione della quinta dose alle nuove categorie autorizzate dal Ministero della Salute.

In particolare, da mercoledì 26 ottobre gli over 80 e gli over 60 (60-79 enni non fragili) potranno preaderire al terzo booster sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. Sono oltre 170 mila coloro che hanno già maturato i 120 giorni dalla quarta dose e, come sempre, potranno ricevere il vaccino anche nelle farmacie aderenti o presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore.