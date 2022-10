Addio al rimborso forfettario: nuovo accordo tra Asl e Ciss provinciali

Nuovo accordo tra l'Asl del Vco e i tre consorzi dei servizi sociali dell'Ossola, del Cusio e del Verbano. L'intesa prevede una modifica del sistema di valorizzazione delle prestazioni che il Ciss svolge per conto dell'Asl. “Dal prossimo anno il corrispettivo dell'Asl ai Ciss – dice il presidente del Ciss Ossola Giorgio Vanni - dovrebbe essere in base al valore reale delle prestazioni e non più un rimborso forfettario parametrato alla popolazione.

Si tratta di un risultato importante conseguito grazie alla buona volontà dei tre Ciss e dell'Asl. Si va verso il riconoscimento del valore del lavoro degli operatori dei Ciss”. Per quest'anno ancora ci sarà il sistema forfettario che però viene già rivalutato rispetto ai 9.13 euro previsti per abitante e la rivalutazione andrà in base alle fasce di popolazione dai 9 ai 13 anni la quota sarà di 10 euro, dai 13 fino a 18 anni di 11 euro, dai 18 ai 65 di 10 euro e per gli over 65 di 11 euro.









Mary Borri