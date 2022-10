Approvato Allontanamento Zero, in Piemonte la rivoluzione per i minori: “Vinto una battaglia di civiltà”

"Oggi è una giornata memorabile, per me e per il centrodestra. E' una vittoria per le famiglie e i bambini che mi hanno chiesto d tornare a casa e di avere giustizia". Non nasconde l'entusiasmo per la tanta agognata approvazione del disegno di legge Allontanamento Zero l'assessore all'Infanzia della Regione Piemonte Chiara Caucino.

Caucino: "Sono orgogliosa, basta allontanamenti impulsivi"

"Sono orgogliosa di questo risultato, cambieranno tante cose" è la promessa di Caucino. In sostanza, la legge rivoluzionerà la gestione dei minori in Piemonte e andrà a scongiurare, laddove possibile, gli allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie. Nella gestione dei casi, gli operatori sociali saranno sempre accompagnati dagli operatori sanitari: le risultanze delle relazioni degli assistenti sociali dovranno essere costantemente allegate a quelle dei servizi sanitari e di tutta la comunità educante che ha a che fare con il minore. Che siano insegnanti, catechisti o allenatori sportivi. "E’ una fonte di garanzia estrema perché l’allentamento sia ponderato e non di impulso, si allontanerà solo nei casi di estrema ratio" racconta l'assessore.



"Dobbiamo scongiurare sistematicamente l’allontanamento, che è un trauma indelebile per un bambino, dobbiamo fare in modo di prevenire le cause che possono portare a questo trauma", spiega Caucino.

Caucino: "Le famiglie vanno supportate"

L'assessore ha poi rivolto un messaggio ai manifestanti e ai consiglieri comunali che si erano più volte espressi contro il suo disegno di legge. "Dico di attendere che la legge faccia il suo corso ed esplichi le sue caratteristiche positive che sono quelle di sostenere la famiglia. La famiglia va supportata non solo dal punto di vista economico, ma anche attraverso una serie di ausili di natura psicologica, socializzante, di accompagnamento al lavoro o all’abitazione. Queste attività insieme porteranno un miglioramento della famiglia e sociale. E’ una battaglia di civiltà, che oggi abbiamo finalmente vinto".



"Io credo che dal Piemonte stia partendo una rivoluzione per le famiglie perché davvero la famiglia sia messa al centro e possa essere sostenuta: bisogna individuare le fragilità in maniera precoce, cercare di risolverle", prosegue Caucino. "Oggi sistematicamente 400/500 minori vengono allontanati ogni anno e rientrano nel proprio nucleo famigliare senza che in quella famiglia sia stata svolta alcuna azione di auto. Vuol dire che abbiamo allontanato inutilmente", conclude l'assessore. Da oggi, dopo tre anni, Allontanamento Zero è realtà.