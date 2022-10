Piemonte e Romania, un legame che si stringe sempre di più anche grazie al commercio

Non solo Paese d'origine di tanti cittadini "acquisiti", ma anche un importante partner con cui fare scambi commerciali. Sono tanti gli affari che si muovono sull'asse tra il Piemonte e la Romania: scambi che, per quanto riguarda il primo trimestre del 2022, hanno portato a un saldo positivo della bilancia tra import ed export di oltre 31 milioni di euro (31.411.190, per la precisione). Un dato che si mostra in crescita rispetto al 2021, quando ci si era fermati poco sopra quota 25 milioni.



Una bilancia in positivo per il Piemonte

Prodotti alimentari, bevande, tabacco, ma anche metalli e prodotti chimici, fino a arrivare ai macchinari e agli apparecchi. Ecco quali sono le voci che incidono maggiormente sul bilancio degli scambi. Mentre il Piemonte acquista soprattutto prodotti agricoli, articoli in gomma e materie plastiche, ma anche mezzi di trasporto.



Sempre secondo le statistiche, risulta che tra le Regioni italiane che commerciano con la Romania, nel primo trimestre del 2022 il Piemonte occupava il 5° posto per le esportazioni (con oltre 211 milioni di euro) e il 4° per le importazioni (con oltre 179 milioni di euro).



E' quanto è emerso in occasione del “Business Forum Romania-Piemonte Nuove Opportunità di Collaborazione Focus Settore Meccatronica”, convegno ospitato nel pomeriggio di oggi presso il Circolo della Stampa di Torino, a Palazzo Ceriana Mayneri.