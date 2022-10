Presentata la nuova Proloco domese. Primo appuntamento i Mercatini di Natale

I mercatini di Natale in programma in programma il 17 e il 18 dicembre saranno il primo appuntamento organizzato dalla rinnovata Proloco che vede alla presidenza Vanda Cecchetti, ma il sodalizio da poco rifondato guarda già avanti e sta iniziando a pensare a quella che sarà l'expo Italo Svizzera del 2025. Questa sera in municipio alla presenza del sindaco Lucio Pizzi la neo presidente ha presentato il nuovo consiglio insediatosi nei giorni scorsi dopo una lunga fase di commissariamento.

Tra i consiglieri alcuni ex componenti della Proloco degli anni passati e anche nuovi consiglieri, tra questi il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone. Vicepresidente è Antonio Pagani, tesoriere Gabriele Comaita, segretaria Nella Tombaccini. I consiglieri sono don Vincenzo Barone, Davide Bonacci, Mario Caretti, Fabrizio Comaita, Alessandro Cosi, Giovanni De Vito, Maria Vittoria Gennari, Domenico Lipari, Anna Pagani, Massimiliano Stocco, Luciano Succi e Alberto Valentini.

“Il nostro motto – ha detto Vanda Cechetti- sarà guardare lontano partendo da vicino. Ho iniziato, per ricoprire quest'incarico, a guardare la città con gli occhi del turista e grazie alle bellezze di Domodossola penso che promuovere la città non sarà difficile. Abbiamo vie che sono diventate viali simili a quelli delle città mitteleuropee. Piazza Mercato, la Motta che sono mete privilegiate dei turisti, abbiamo le vecchie mura e angoli ancora da scoprire, il Sacro Monte Calvario patrimonio Unesco, Palazzo Silva, Palazzo San Francesco. Abbiamo la Fondazione Ruminelli che sta promuovendo la cultura in città. Non dobbiamo faticare troppo per far crescere Domo”.

La Proloco Domodossola intende poi rafforzare ancor di più i rapporti con la vicina Svizzera e quindi con il Vallese, ma anche con il Ticino e con l'area del milanese. Intensificare la collaborazione con l'ufficio della convenzione delle Alpi.

Il vicepresidente Antonio Pagani si è soffermato sul fatto che quella di quest'anno è la terza rifondazione della Proloco domese. La prima avvenne nel 1973, la seconda nel 1994, e ha ricordato che quest'anno la Proloco domese compie un secolo. Ha citato poi Stendhal che a proposito dell'Ossola scrisse “Qui comincia la Bella Italia” “Occorre – ha detto – avere il suo entusiasmo”.

Fabrizio Comaita si è soffermato sull'importanza che i negozi di Domodossola rimangano aperti anche il sabato e la domenica per rilanciare il turismo e che vi sia una maggior collaborazione con i commercianti. Secondo Comaita serve poi valorizzare ancora di più il mercato del sabato.

Da Luciano Succi un appello agli espositori che intendono partecipare ai mercatini a contattare la Proloco. Partito anche il tesseramento che costa 10 euro. Il sodalizio è alla ricerca in particolare di giovani che vogliano entrare a far parte del gruppo. Soddisfazione per la rinascita della Proloco è stata espressa dal sindaco Lucio Pizzi.