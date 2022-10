Cestistica: sale l'attesa per la sfida contro il Trecate

Torna a giocare nel giorno e nell'orario "storico" la Cestistica. Domenica alle 18 i granata affrontano al PalaRaccagni Trecate, una delle formazioni più forti della serie D, che come De Tomasi e compagni ha ottenuto due vittorie nelle prime due giornate.

"Ce la vedremo con una compagine di grande caratura -le parole di coach Massimo Marchi- che ha in Romano e Peroni due giocatori extralusso per la categoria: su di loro poggiano molto del loro gioco offensivo, ma hanno anche altre soluzioni. Noi arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo, perchè quando vinci il clima è sereno e si lavora meglio. Porteremo in panchina Carusi, che questa settimana ha cominciato a fare qualche allenamento e dovremmo riavere anche Maestrone, tornato dal viaggio di nozze. Sappiamo le difficoltà della partita, ma contiamo di fare una bella figura e di rendere la vita dura a Trecate: puntiamo al tris di vittorie".