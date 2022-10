Effetti dello sport sulla salute generale

Lo sport ha un impatto immenso sulla vita quotidiana e sulla salute di una persona. Non solo fornisce una routine interessante, ma anche un corpo sano. Dedicarsi ad attività fisiche come lo sport migliora la funzione cardiaca, riduce i rischi di diabete, controlla la glicemia e abbassa i livelli di tensione e stress. Porta anche energia positiva, disciplina e altre qualità lodevoli nella tua vita. Fare sport rafforza il tuo corpo e migliora anche la memoria muscolare e la coordinazione muscolare. I medici di base consigliano di praticare sport regolarmente. Insomma lo sport porta una marea di benefici, qui vediamo i più importanti, ma se vuoi saperne di più visita la pagina.

# 1 Controllo del peso

Il problema dell'obesità è affrontato da milioni di persone in tutto il mondo. Essere obesi aumenta i rischi di ipertensione e malattie cardiache. Uno dei modi migliori per sbarazzarsi dell'obesità è dedicarsi allo sport. L'attività fisica ti aiuta a controllare il tuo peso. La maggior parte degli sport sono attività fisiche intense che bruciano calorie extra in modo rapido ed efficiente. Fare sport, pur gestendo un programma dietetico adeguato, può rivelarsi molto più efficiente di qualsiasi altra cosa.

# 2 Controllo dell’ipertensione

L'ipertensione può causare ictus o altre malattie della salute. L'attività fisica regolare e l'esercizio fisico aiutano a mantenere una normale pressione sanguinea. Lo sport ti fornisce tutto lo stretching e l’esercizio aerobico e anaerobico di cui hai bisogno. Pertanto, praticare sport può essere un ottimo modo per combattere la pressione alta. Lo sport è la forma migliore di allenamento fisico, interessante ed emozionante.

# 3 Abbassa il colesterolo

Fare sport ti aiuta a controllare il livello di colesterolo. Secondo diversi tipi di ricerche, è stato dimostrato che le persone con un'attività fisica elevata avevano livelli di colesterolo più bassi rispetto a coloro che mantengono uno stile di vita sedentario. I migliori atleti come Cristiano Ronaldo e altri hanno livelli di colesterolo sorprendentemente bassi anche dopo i trent'anni.

# 4 Migliora la circolazione sanguigna

Correndo o partecipando altre attività fisiche il corpo rimane ben ossigenato. Quando giochi, il tuo cuore inizia a pompare più velocemente e un carico extra viene messo sui muscoli del cuore. Questo carico extra rafforza i muscoli del cuore migliorando il flusso generale di sangue. L'esercizio aerobico regolare aumenta la densità capillare dei muscoli che lavorano in modo sano. L'aerobica aumenta anche la conta mitocondriale nelle fibre dei muscoli che lavorano. Il tuo cuore inizia a funzionare meglio, con conseguente miglioramento della frequenza di pompaggio del cuore. Il risultato complessivo è che puoi allenarti più duramente con meno stress.

# 5 rafforza il sistema immunitario

Sì! Hai letto bene. L'esercizio fisico regolare rafforza anche il sistema immunitario. Il tuo corpo diventa immune a molte malattie. L'esercizio aumenta significativamente la velocità di flusso dei globuli bianchi. Mentre sudi mentre fai sport, le tossine vengono rimosse dal tuo corpo. L'aumento della temperatura corporea riduce anche le possibilità di crescita batterica.

# 6 Allenamento muscolare.

Lo sport è il modo migliore per avere un corretto allenamento muscolare. È divertente e non sembra un lavoro ingrato. Lo sport inoltre tonifica i muscoli e li allena a lavorare insieme. È noto come programmazione neuromuscolare. Mentre giochi i tuoi muscoli diventano sempre più forti. Facendo sport guadagni massa muscolare magra e bruci grasso allo stesso tempo. Il fisico dei migliori atleti è difatti fonte di ispirazione per tutti noi.

# 7 Ossa più forti

Fare sport non solo rafforza i muscoli ma anche le ossa. Durante lo sport metti sotto sforzo le tue ossa con movimenti ad alta potenza e forza; questo, a sua volta, aumenta la densità ossea che si traduce in ossa più forti. Se continui a praticare sport, le tue ossa continuano a diventare più forti e dense a causa del continuo stress. Man mano che invecchiamo, la nostra densità ossea continua a diminuire. Indulgere nello sport potrebbe essere il modo più semplice per mantenere una buona densità ossea e rimanere forti con l'avanzare dell'età.

# 8 Mente più acuta

Lo sport porta un atteggiamento positivo nella tua vita. Rende la tua mente più acuta e veloce. Essere bravi nello sport ti fa sentire bene e realizzato e aumenta la tua autostima. Giocare a sport di squadra aumenta anche la tua capacità di creare strategie. Attraverso lo sport, impari a prendere decisioni in modo rapido e istintivo. Lo sport ti insegna anche a rimanere calmo e a pensare con una mente fredda. Ti insegnano a prendere decisioni in situazioni di forte stress senza farti prendere dal panico o diventare iperattivo.