Outdoor: gli italiani dicono sì a sport e attività all’aria aperta

Quando si parla di sport, non si può constatare che in Italia si trovano moltissimi appassionati di outdoor. Queste attività, infatti, permettono di godersi dei preziosi momenti all'aria aperta, utili per staccare la spina, per rinfrancare lo spirito e ovviamente per migliorare la propria salute. Il contatto diretto con la natura fa bene, l'aria fresca rigenera i polmoni, e il sole consente al nostro corpo di aumentare la produzione di vitamina D. Gli italiani, dunque, dicono sì a sport e attività all'aria aperta, ma quali sono le più gettonate? Scopriamolo, insieme ad altre informazioni utili.

Dati e informazioni sulla passione degli italiani per l'outdoor

Come anticipato poco sopra, l'outdoor piace particolarmente agli italiani, e per averne una conferma basta analizzare i dati di settore. Stando alle ultime ricerche, negli ultimi due anni è stato registrato un incremento del 70% circa relativo alle prenotazioni di vacanze in Italia legate all'outdoor su portali appositi, come nel caso del campeggio. Si tratta di una vera e propria fuga dalle città, che ha spesso come meta la natura incontaminata, e nella Penisola le opportunità non mancano di certo. Non a caso, anche il turismo straniero amante dell'outdoor predilige di frequente i nostri lidi. Dalla montagna, ottima per gli appassionati di trekking, fino ad arrivare al già citato campeggio e al cicloturismo, lo Stivale offre una chance per tutti, anche per i vacanzieri attivi più esigenti. Non potremmo poi non citare un altro fenomeno che sta spopolando in Italia: stavolta si fa riferimento ad un'attività più tranquilla come le gite fuori porta, che permettono alle famiglie di godersi una vacanza comunque attiva, tutti insieme.

Quali sono le attività outdoor preferite dagli italiani?

Ora che sappiamo che molti italiani amano trascorrere il loro tempo libero all'aria aperta, è il momento di scoprire quali sono gli sport e le attività preferite.

I risultati di un recente sondaggio mostrano che l'attività più popolare tra gli italiani è l'escursionismo, dato che il trekking piace a moltissime persone, di tutte le età. Inoltre, tra gli sport outdoor più apprezzati e praticati dagli italiani vi è sicuramente il ciclismo. Una bella giornata in sella alla propria bici, infatti, può rivelarsi una vera e propria risorsa di benessere. Per godere di tutti i vantaggi di tale attività, però, è importante, in primis, assicurarsi di salire in sella su un mezzo sicuro, stabile e funzionale. Attualmente, il web mette a disposizione alcuni modelli di bici da corsa diversi per caratteristiche, come nel caso della bicicletta gravel disponibile su Bikester.it, per citare un’opzione. In questo modo si potrà scegliere l’alternativa più in linea con le proprie esigenze. Infine, anche il campeggio risulta una delle attività outdoor preferite dagli italiani, per via dei grandi vantaggi che riesce ad assicurare a tutta la famiglia; si tratta infatti di un’esperienza economica, divertente e al contempo sostenibile.