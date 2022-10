Blu Service ritira la procedura di licenziamento collettivo. I sindacati: “Le preoccupazioni restano”

“Nel prendere atto con soddisfazione della rinuncia di Blu Service, con lettera del 26 Ottobre, alla prosecuzione della procedura di licenziamento collettivo riguardante 39 dipendenti della Cooperativa, le scriventi Organizzazioni Sindacali esprimono tuttavia profonda preoccupazione e inquietudine per l'opacità della situazione creatasi a seguito dell'apertura della procedura stessa” scrivono in una nota congiunta Michele Piffero della Filcams Cgil Novara-VCO e Massimo Guaschino della Fisascat Cisl Piemonte Orientale.

“Le interlocuzioni formali e informali susseguitesi nelle scorse settimane non hanno portato a un chiarimento in ordine alle future prospettive occupazionali. Per tale motivo queste Organizzazioni Sindacali hanno sollecitato nei giorni scorsi un incontro al fine di dare seguito agli impegni assunti dalle parti interessate nel corso della precedente riunione avvenuta presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola” continuano Piffero e Guaschino.

“Nella fattispecie gli impegni riguardano in primis la prosecuzione della commessa in scadenza il 31 dicembre oppure l'effettiva esistenza di una chiara strategia aziendale rispetto ai tempi dell'apertura di future linee di produzione nello stabilimento di Ornavasso e l’eventuale possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali che consentano l'accompagnamento alle nuove aperture in condizioni di tutela del reddito dei lavoratori” concludono i due sindacalissti, che annunciano anche “a seguito di tale richiesta il Sig. Prefetto ha ritenuto opportuno riconvocare le parti per proseguire la discussione in data 3 Novembre alle ore 17.00”.