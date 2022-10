Porte aperte al Rosmini International Campus

Il Rosmini International Campus apre le sue porte alle famiglie e ai ragazzi per presentare la scuola e l’offerta formativa con l’Open Day. Un’offerta che copre tutte le fasce di età: dalla scuola materna alle superiori con i Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale Internazionale e Artistico. Tre giornate in cui sarà possibile visitare la struttura, conoscere il ricco percorso educativo e il corpo docenti. “L’attenzione che la nostra scuola riserva agli alunni, dai bambini ai ragazzi, e alle famiglie, caratterizza anche i nostri Open Day: gli incontri si svolgono infatti su prenotazione al fine di dedicare tutto il nostro riguardo agli interessi ed esigenze, ponendo sempre la persona al centro” sottolinea l'istituto domese.

Il primo appuntamento è per sabato 19 novembre a Domodossola.

Dalle 10,00 – 12,00 per la Scuola Primaria e le Medie, in via Mattarella 5.

Dalle 9.30 – 12.30 per i Licei delle Scienze Umane e Economico Sociale Internazionale, in via Mattarella 5. Dalle 15,00 – 18,00 per il Liceo Artistico in via Canuto 12, dove hanno sede i laboratori. L’attività laboratoriale è infatti di fondamentale importanza per il corso dell’Artistico che al Rosmini International Campus si caratterizza con due indirizzi che formano alle professioni richieste dal mercato odierno: grafica e audiovisivo/multimediale. All’Open Day si avrà modo di visitare i laboratori dotati di tutte le strumentazioni per svolgere le attività artistiche più tradizionali, come pittura, scultura e disegno e quelle più legate alle nuove tecnologie con software di grafica, produzione e montaggio audio/video, marketing e social media.

Tutti i dettagli sono disponibili https://rosminiinternationalcampus.com/