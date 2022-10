Preioni: “45 anni nasceva l’Uopa e ancora oggi i suoi principi sono patrimonio della nostra azione”

“Se la Lega è diventata negli anni punto di riferimento imprescindibile per chiunque metta la ricerca dell’autonomia al centro dell’azione politica, tutto ciò lo si deve all’intuizione dell’Uopa, l’Unione per l’autonomia nata 45 anni or sono in Val d’Ossola. Un movimento che vide Alvaro Corradini tra i suoi fondatori e Umberto Bossi tra i suoi primi aderenti e sostenitori e che ancora oggi, quasi mezzo secolo dopo, mantiene intatti i suoi principi ispiratori grazie all’impegno, alle convinzioni e lavoro svolto nel frattempo dalla Lega Salvini che ne ha raccolto il testimone. Richiesta e spinta verso l’autonomia significavano allora come oggi forte sostegno del tessuto socio-economico locale, infrastrutture efficienti e salvaguardia delle tradizioni e soltanto gli aderenti alla Lega, che hanno fatto loro tale patrimonio, sono in grado di conoscere e comprendere significato profondo e valore di questo percorso che oggi celebra 45 anni”.

Lo dichiara il presidente del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte e commissario Vco, Alberto Preioni, che rimarca come proprio l’attuale amministrazione regionale a maggioranza Lega abbia di recente avviato la fase due del processo di autonomia differenziata tramite la richiesta del trasferimento di oltre 100 funzioni attualmente in capo allo Stato.