L'educazione all'aperto al centro dei corsi di formazione per i bambini domesi

La Direzione Didattica del 1° Circolo di Domodossola, forte dell'esperienza dell'anno scolastico 2021/2022, prosegue anche per il 2022/2023 nel ruolo di polo formativo per il Sistema integrato 0/6, ovvero il sistema di educazione e di istruzione che garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Nei corsi coinvolgerà docenti ed educatori dei servizi per l’infanzia di tutta la provincia ma soprattutto di Domodossola .

Spiega la dirigente di primo ciricolo Patrizia Taglianetti: “Importante per l'assunzione di questo ruolo è stata la collaborazione con l’università di Bologna Alma Mater Studiorum sull’outdoor education nell’infanzia. Una cooperazione che proseguirà anche quest'anno scolastico, in particolare con il professor di Scienze per la qualità della vita Andrea Ceciliani”.

Proprio in seguito a questa collaborazione è nata inoltre l’idea di un progetto rivolto a scuole dell’infanzia, asili nido e baby parking di Domodossola chiamato “Oscelae hortus”, che prevede un accordo di rete tra le scuole e il Comune domese.

“In seguito alla collaborazione con l'università – sottolinea Taglianetti – abbiamo preso ancor più consapevolezza dell'importanza dell'educazione all'aperto. Conoscere un orto o un giardino è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni; è un apprendimento attivo e un ‘esperienza di vita; è riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra e dei suoi frutti; è un atto d’amore verso sé stessi; è avere l’entusiasmo di chi ha tutto da apprendere e da scoprire; è il piacere di chi può trasmettere la propria esperienza e il proprio sapere. I giardini scolastici di Domodossola – prosegue la dirigente di primo circolo- sono bellissimi, curati sono aule a cielo aperto. L'obiettivo e organizzare attività sia all’interno dei giardini scolastici che nelle aree verdi comunali adatte allo scopo, cercando di creare un circolo virtuoso di buone pratiche nelle quali il gioco diventa la situazione elettiva per questo tipo di approccio, ambito privilegiato che abbraccia tutti i bambini , un’opportunità di incontro e conoscenza tra bambini di diversa età, che consenta ai più grandi di fornire esempi di competenza fruibili dai più piccoli”.

Ci saranno le erbe officinali nel giardino del Terezin e l’orto a Calice, ogni bambino potrà seminare direttamente nel terreno o in vasi Costruire uno spaventapasseri, manipolare fogliame e scarti vegetali per il compostaggio, osservare gli insetti. “Il progetto vuole essere un'occasione per raccontare e mostrare la cultura dei bambini e dialogare con la città sull’importanza di avere luoghi di collettività e pensiero pedagogico, per rispondere ai bisogni dei bambini da 0 a 6 anni. Le scuole e i nidi d’infanzia allargano le loro possibilità di esperienze e apprendimento nell'intreccio tra ambienti interni ed esterni per tutto il periodo scolastico aprendo i loro parchi anche ai genitori. In questo progetto, il parco di ogni nido e scuola, il parco pubblico, gli orti, mettono a disposizione le loro specifiche qualità naturalistiche, faunistiche e sociali''.

''Si parte il 18 ottobre -conclude Taglianetti- con la scuola dell'Infanzia Terezin che ospiterà i bambini del nido di Zoe e preparerà una lezione all'aperto, come se i bambini si trovassero in un'aula sensoriale, i bambini dai 2 ai 3 anni faranno esperienze comuni.”