Il Ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola vi propone questa settimana la ricetta di un gustoso secondo piatto di pesce: Filetto di merluzzo in oliocottura con crema di patate e curcuma.

La stesura della ricetta è opera di Alessandro Valnegri e Gregorio Teti, allievi di quinta enogastronomia.

Tra i pesci più diffusi e conosciuti al mondo, il merluzzo è particolarmente apprezzato per la sua ricchezza di valori nutrizionali tanto da essere considerato tra gli alimenti principe della cucina italiana e della dieta mediterranea. La parola merluzzo è una derivazione di ‘mar lucius‘, nome scelto dagli antichi Romani per indicare un pesce che si caratterizzava per una stretta somiglianza con un pesce allora molto diffuso: il luccio di mare.

Per 4 porzioni vi occorrono: 4 pz di filetto di merluzzo, 1,5 lt di olio d’oliva, 1 ramo di ro- smarino, 200 gr di patate, 300 ml di panna, 120 gr di olio, sale, pepe, curcuma q.b.

Iniziamo con la crema di patate: mettete le patate a bollire in acqua salata, controllando la cottura con un coltello: quando entrerà bene saranno pronte. Scolatele, pelatele, taglia- tele a cubi e mettetele in una pentola con panna e olio. Lasciate cuocere per 20 minuti e poi passate tutto al frullatore (nel caso di grumi passare al colino).

In una pentola mettete l’olio e fatelo arrivare ad una temperatura di 60/70 gradi. Immer- gete i filetti, spegnete il fuoco e coprite per un quarto d’ora. Scolate e iniziate a impiattare: disponete su un piatto la crema di patate al centro, mettete- ci sopra il merluzzo con un rametto di rosmarino e cfinite con una spolverata di curcuma.

Alla prossima ricetta!

