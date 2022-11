Presentazioni “a tavola” per il nuovo romanzo dell’ossolano Damiano Oberoffer

Quarta opera letteraria per l’anzaschino Damiano Oberoffer, docente di sala e vice preside all’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola. Si intitola “Lezioni in albergo” il suo nuovo romanzo di viaggio e di formazione, scritto grazie alle ispirazioni ricevute dai suoi allievi nel corso degli anni e pensato in primis proprio per gli studenti e gli appassionati di viaggi e di ospitalità.

La sinossi ci porta subito in un’atmosfera internazionale: L’esame di maturità si è da poco concluso alla scuola alberghiera. Leonardo Rossi, un insegnante all’apparenza rigido ma dall’animo sensibile, e i suoi motivati ex allievi Anna e Alessandro, intraprendono il viaggio della vita: ventuno giorni di ispirazioni professionali e personali, a contatto con l’alta ospitalità e la ristorazione di lusso europee e americane, sulla scia del leggendario Grand Tour, alla scoperta delle infinite connessioni tra il “tutto”. Fra grandi alberghi e prestigiose tavole, iconici monumenti e famosi musei, va in scena un’emozionante cronaca di formazione, di condivisione e amicizia. Un rito d’iniziazione quotidiano all’esercizio della meraviglia e della consapevolezza di quanto sia importante guardarsi dentro e attorno, per saper abbracciare le occasioni che accompagnano il cammino di ognuno.

Il viaggio raccontato nel libro è anche un progetto didattico in cantiere, che potrebbe diventare prossimamente realtà per un gruppo di studenti...

Le prime presentazioni del libro partiranno dall’Alberghiero Rosmini, al Novel Bar didattico letterario, dove si potrà dialogare con l’autore direttamente a tavola, per il pranzo o per un gustoso tea time.

Presentazioni a tavola

7, 9, 14, 23 novembre 2022, ore 13

Menu lunch € 12

Tea time

9, 16 novembre 2022, ore 15.30

Selezione di tè e dolci € 4

Per riservare la presenza alle presentazioni è necessario prenotare entro il giorno precedente allo 0324.482152 oppure scrivendo a inizio@alberghierorosmini.it.