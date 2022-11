Piedimulera, 550mila euro per un nuovo asilo nido

Oltre mezzo milione di euro a fondo perso per un nuovo asilo nido. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana.

"Per la nostra Amministrazione si avvera un sogno nel cassetto che abbiamo coltivato per anni, adesso siamo felici di poter annunciare che il ministero ha sciolto le riserve (a cui abbiamo prontamente dato delucidazioni) e ci ha confermato il finanziamento totalmente a fondo perduto di 550.000 euro per la costruzione del nuovo asilo nido" spiega Lana.

"Una nuova struttura che verrà realizzata vicina al nostro Asilo Cav. Molteni (nella foto ndr) ed andrà a completare i servizi educativi nel nostro paese. Ad oggi Piedimulera poteva contare sui servizi 2/3 anni con la Sezione Primavera e 3/6 con la scuola dell'infanzia, ora con questo intervento andremo a coprire la fascia 0/2 anni. In poche parole offriremo alle famiglie servizi che andranno dagli 0 agli 11 anni se calcoliamo anche le nostre belle scuole elementari che andremo sempre più a rinnovare come fatto negli ultimi anni" sottolinea Lana.

"Siamo entusiasti e felici ma adesso dovremo correre con i progettisti perché le scadenze sono strettissime (assurde per dirla tutta) e noi faremo di tutto per non farci trovare impreparati. Un intervento straordinario che ci rende orgogliosi e ci ripaga del lavoro svolto nelle politiche su istruzione e famiglia che sono al primo posto nel nostro mandato amministrativo" conclude Lana.