Volley: Domo gioca bene, ma perde il derby con il Verbania

Niente da fare per lo Studio Immobiliare VCO Domo nel primo derby della stagione contro l’Altiora Verbania. I domesi escono sconfitti 3 a 1 (parziali 25-15, 25-27, 25-21, 25-16) dalla palestra Cavalieri di Pallanza, pur combattendo alla pari per due set.

Domo è arrivato al match ancora non al top della condizione, soprattutto per alcune assenze di peso quali Pedaci e Savoia e con un Piroia rientrato solo sabato stesso da una forma influenzale e quindi non utilizzabile.

Nonostante questo però la squadra di De Vito è riuscita ad impensierire i favoriti padroni di casa, giocando una buona pallavolo, ad eccezione di alcuni frangenti nei quali il buon gioco degli avversari e un eccessivo numero di errori da parte dei domesi non hanno permesso di giocare punto a punto.

Il primo set in realtà parte bene, con Domo avanti 3 a 5. Poi però un break di ben 6 a 0 sul servizio di Grigioni ribalta la situazione; Domo si scompone e non riesce più a trovare fluidità nel gioco. Verbania ne approfitta e chiude facilmente 25 a 15.

Tutta un’altra storia però nel secondo parziale: lo Studio Immobiliare VCO Domo parte nuovamente avanti con un bel turno a servizio di capitan De Vito. Il vantaggio viene mantenuto fino all’8 al 13 poi Verbania, grazie a due buone rotazioni su battuta in salto spin, riagguanta il set pareggiando i conti e mettendo addirittura la testa avanti sul 18 a 17. Domo però non molla e grazie ad alcune buone difese vince meritatamente 25 a 27.

La chiave del match sta poi nel terzo set: le due squadre si fronteggiano punto su punto, ma Verbania è più lucida e guadagna un buon break a metà set che poi riuscirà a mantenere fino alla fine. Domo prova a rimanere attaccato (16-14 e poi 21-19), ma alla fine i padroni di casa vincono 25 a 21.

Nel quarto ed ultimo parziale Domodossola non ha più tante energie da dare e Verbania ha vita facile. Il set termina 25 a 16. Sul finale spazio anche ai giovanissimi Saclusa e Putrino.

Ora, dopo un mese esatto di campionato, è arrivato il momento di dare la svolta e ottenere i primi fondamentali punti in classifica. L’occasione deve essere già quella di domenica 6/11, quando alle ore 18.00 al Palaraccagni, arriverà il Parella Torino, fermo anch’esso a quota 0 punti. Un vero scontro diretto che vale un’intera stagione. La salvezza passa dal match di domenica.