Risultati opposti ma buone prestazioni per Juventus Domo e Piedimulera

Non bastano i due gol di Della Vedova e Rossi per evitare la sconfitta al Piedimulera. Bastano invece i due gol di Soncin e Garbagni per far sorridere la Juventus Domo.

Storie diverse quelle delle due ossolane, visto che il Piedimulera cade imprevedibilmente in casa contro il Feriolo, mentre la Juventus Domo colleziona la vittoria che speravano contro il Vigliano, anche se a 5 minuti dalla fine.

La classifica ora le vede quasi appaiate, con i ragazzi di Moz a 8 punti e quelli di Nino a 7.

‘’Ai punti avremmo vinto la partita, è stata una sconfitta che non meritavamo - dice Marco Moz, allenatore dei gialloblu –. Purtroppo abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Il loro portiere ha fatto cose buone e noi abbiamo fatto alcuni errori, frutto anche di inesperienza, ma la prestazione dei ragazzi è stata buona. Sapevamo in questo avvio che avremmo pagato lo scotto di una squadra giovane’’.

Clima diverso in casa granata .

‘’Abbiamo fatto bene, tutti, anche quelli che sono entrati nel corso della partita - sottolinea Micheal Nino, tecnico dei granata - . Loro a dire il vero hanno fatto un tiro in porta in novanta minuti. Il rigore ha messo la partita in salita, ma la squadra ha reagito bene e i due gol con cui abbiamo ribaltato il punteggio sono il frutto di una buona prova. Non è stato facile perché il Vigliano ha badato soprattutto a chiudersi. Una vittoria che fa bene alla classifica e ci permette anche di goderci una settimana di tranquillità per preparare la prossima partita’’.