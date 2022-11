Nuova collaborazione tra Province e Pro Loco per valorizzare il territorio

Si è tenuta giovedì 27 ottobre in Sala Giunta a Biella la riunione di Quadrante: al lavoro per la valorizzazione del territorio. I rappresentanti delle quattro Province di quadrante si sono trovati nel tardo pomeriggio intorno al tavolo per dare seguito al piano di attività delle Pro Loco del territorio.

Nel calendario delle azioni ha preso forma quello che può definirsi come l’“Evento di quadrante” del 2023, previsto a Novara nel mese di maggio, fortemente centrato sulla valorizzazione delle eccellenze enologiche e della tradizione enogastronomica: ogni provincia proporrà le proprie specialità in abbinamento ai vini del territorio. Sarà un momento di vera festa, un grande convivio apparecchiato a festa per rendere onore ad un territorio quanto mai ricco di eccellenze e fascino.

Durante la riunione sono state delineate le aree di sviluppo delle azioni che avranno come tema conduttore la valorizzazione delle potenzialità di un territorio “allargato” e ben caratterizzato da numerose affinità. Nel percorso di collaborazione e co-progettazione sarà fondamentale unire le forze per ottenere il massimo dell’efficacia della programmazione di iniziative comuni, al di là del concetto di confine geografico. La direzione che si intende perseguire è quindi quella di valorizzare le caratteristiche comuni legate alla tradizione, al folklore, alla gastronomia e alla cultura locali, all’interno del quadrante, utilizzando in prospettiva i giovani del Servizio Civile Nazionale..

Al tavolo di confronto hanno preso parte: il vicepresidente di Provincia di Biella Federico Maio, il vicepresidente della Provincia di Novara Michela Leoni, il vicepresidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino (in videoconferenza), il presidente della Provincia del VCO Alessandro Lana (in videoconferenza), Ivana Lanza presidente Unpli Biella, Massimo Zanetta presidente Unpli Novara, Francesco Romeo presidente Unpli VCO, Antonello Pirola presidente Unpli Vercelli e Stefano Raso, vicepresidente Unpli Piemonte e coordinatore del tavolo di confronto.