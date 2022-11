Sì al recupero degli ungulati con l'elicottero nel territorio dell'Unione Valle Ossola

Voli dell’elicottero autorizzati per ‘’ il solo recupero dei capi abbattuti’’. L’Unione valle Ossola ha da poco stilato un regolamento per regolamentare l’uso degli elicotteri nel territorio dei comuni che ne fanno parte: Anzola d'Ossola, Bannio Anzino Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Vanzone con San Carlo, Villadossola, Vogogna. Ma escludendo l’interno del territorio del Parco Alta Valle Antrona, per quanto riguarda il Comune di Borgomezzavalle e il Parco Nazionale della Val Grande.

All’Unione si è aggiunta la decisione del Comune di Antrona Schieranco, che non ne fa parte, ma che autonomamente ha dato il via libera al recupero dei capi abbattuti con l’uso dell’elicottero sul suo territorio.

Il volo, dicevamo, è limitato a questo scopo e non potrà trasportare né cacciatori né armi, ma solo i capi abbattuti in quota.