Veneranda fabbrica del Duomo, corso di formazione per docenti e guide turistiche

Un corso di formazione per i docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado e per guide turistiche e operatori museali. Lo organizzano i servizi educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, in collaborazione con l’Ecomuseo del Granito di Montorfano. Il corso è strutturato in tre incontri online (in diretta streaming) e due visite guidate facoltative.

Il corso si propone di indagare l’approccio Steam e la didattica in chiave interdisciplinare, utilizzando come spunto e caso di studio il Duomo di Milano e più in generale il tema delle risorse lapidee e del loro uso in arte e architettura. L’approccio Steam può essere considerato un’evoluzione delle Stem e aggiunge l’Arte a Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. La chiave delle Steam è l’integrazione, è una filosofia dell’educazione che punta a mettere al centro lo studente e le sue abilità in un modo che somiglia a quello in cui si utilizzano le competenze nella vita reale e nel mondo del lavoro. Il Duomo di Milano è un caso esemplare in questo senso, è una fabbriceria medievale evolutasi nei secoli e la cui attività ancora oggi si fonda sulla collaborazione e sulla sinergia tra artisti, architetti, ingegneri, matematici, geologi, storici dell’arte e archivisti. A partire da questa consapevolezza, l’educazione al patrimonio rivolta agli studenti di ogni ordine e grado a cura dei Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica del Duomo, in collaborazione con l’Ecomuseo del Granito di Montorfano, si fonda proprio su metodologie didattiche innovative e interdisciplinari in cui l’Arte costituisce una chiave di accesso privilegiata ai saperi scientifici.

Per scaricare il programma completo e iscriversi https://duomomilano.mailmnta.com/corsodocenti