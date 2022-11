TT Ossola 2000 vincente a Novara

Sabato 5 novembre 2022 si è tenuta la quinta giornata di campionato regionale per le squadre di C2 e D3 del TT Ossola 2000 in quel di Novara.

La D3 vince 4/2 contro la Regaldi e continua la sua grande corsa confermandosi al vertice del girone. Cupelli Stefano con 2 punti trascina i compagni Iolita Matteo e Grassi Cosimo (autori di 1 punto a testa) alla meritata vittoria, grazie anche al coach Pedroli Wladimir a cui non serve subentrare per consolidare il primato.

C2 batte la Regaldi 5/4 in 5 ore e mezza di gioco.”Mai in 32 anni di gioco abbiamo superato le 4 ore e mezza!” afferma il Presidente Giocatore Calella.

L’impresa è stata resa possibile grazie ai 2 punti a testa realizzati da Delai Mattia e Calella Marco su Caiazza e Zanetta Chiara e al sigillo finale sul 4/4 di Elio Ceciliato su Zanetta. Partita molto equilibrata con un imbattibile Ferrari che fa 3 punti per la Regaldi. I nostri per raggiungere l’obiettivo avevano quindi solo una chance: non far fare i punti agli altri due. Il primo incontro Ceciliato-Caiazza finito 2/3 in 1 ora di gioco complica già le cose ma i nostri non si abbattono e grazie ai consigli e al caloroso tifo composto dai ragazzi della D3, accorsi dopo aver terminato il loro incontro e ad alcuni nostri tesserati giunti a Novara per sostenere la squadra, conquistano altri 2 punti restando in cima alla classifica.

(Immagine di repertorio)