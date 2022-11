Antisismica: l'importanza di richiedere interventi di miglioramento degli edifici

L'Italia è un paese che presenta zone con rischio sismico molto differente fra loro, tuttavia buona parte del territorio si caratterizza per la possibilità di essere soggetto a scosse di terremoto.

Ciò influisce in modo preponderante sulle possibilità che edifici privati e pubblici possano danneggiarsi in concomitanza con un sisma, anche a causa dell'inadeguatezza strutturale di una larga parte del patrimonio immobiliare italiano.

Per miglioramento sismico si intende tutta quella serie di interventi strutturali finalizzati a mettere in sicurezza un edificio, rafforzandolo nelle sue parti più fragili in modo che sia in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dall'azione di un sisma.

È possibile procedere alla richiesta di un intervento di adeguamento anche autonomamente, rivolgendosi ad apposite ditte specializzate.

In questo ambito spicca per esempio Seriana Edilizia, che dal 2013 mette a disposizione i propri servizi al fine di migliorare il livello di sicurezza sismica degli edifici non in linea con i requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.





Analisi del rischio: il primo passo verso il miglioramento antisismico

Gli interventi di miglioramento antisismico consistono in un insieme di azioni volte a migliorare la capacità di un edificio di resistere alle sollecitazioni provocate da un sisma. Attuarli, soprattutto nelle costruzioni localizzate in aree a forte rischio sismico, è fondamentale in quanto sono in grado di prevenire pericolosi cedimenti degli stabili che potrebbero mettere a repentaglio la vita umana e danneggiare tutto ciò che si trova al loro interno.

Il miglioramento sismico prevede uno step preliminare a monte, chiamato "valutazione del rischio sismico". Questa analisi, che deve essere condotta con attenzione e scrupolosità da operatori qualificati, permette di valutare lo stato dell'edificio in tutte le sue componenti e ne fornisce una sorta di fotografia.

L'iter che conduce alla definizione dell'indice di rischio parte da un'indagine conoscitiva del fabbricato, durante la quale vengono analizzati i materiali impiegati nella costruzione, come essi si comportano in caso di sisma (ovvero se sono più o meno resistenti alle sollecitazioni meccaniche provocate dalle scosse di terremoto) e la struttura nelle sua interezza. In questa fase possono essere utilizzate strumentazioni di vario tipo, le quali conducono poi alla definizione degli interventi da effettuare con la relativa stima del rapporto costi-benefici.





Miglioramento antisismico: in cosa consiste

Le misure di intervento per ottenere un miglioramento sismico possono essere di varia natura e dipendono da diversi fattori, fra cui la tipologia di fabbricato (se, ad esempio, di tipo industriale oppure di interesse storico-artistico), la zona di appartenenza sismica, se l'edificio è a un solo piano oppure multipiano, i materiali utilizzati per costruirlo (legno, muratura, calcestruzzo) e, infine, il tipo di fondamenta sulle quali poggia la struttura.

Una delle categorie più a rischio è quella dei prefabbricati in calcestruzzo costruiti prima del 2008: su di essi si può intervenire adottando tutta una serie di consolidamenti strutturali per connettere e rinsaldare i vari elementi che compongono la struttura.

Ad esempio, si possono mettere in atto connessioni fra travi primarie, fra elementi tipo travi e ed elementi secondari, ma anche opere di collegamento con parti esterne del fabbricato oppure con pannelli di tamponamento.